Джузеппе из Неаполя

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте пополнил ряды статуэток политических деятелей, созданных неополитанскими мастерами для использования в постановке оригинальных рождественских сюжетов (Пресепе).

Дженни Ди Вирджилио, один из самых известных мастеров на улице Сан Грегорио Армено в Неаполе, завершил работу над статуэткой Конте на этой неделе. 40-сантиметровая фигура из терракоты заняла место между новым министром труда Луиджи Ди Майо и новым министром внутренних дел Маттео Сальвини. В руках у Конте один из символов Неаполя - роговидный кулон, который, как говорят, приносит удачу.