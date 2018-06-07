Диалог с Россией необходимо поддерживать, но и антироссийские санкции так же важны: так отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на инициативу Италии:
НАТО: «важны и санкции, и диалог»
НАТО: «важны и санкции, и диалог»
«Когда речь заходит о России, я считаю важным подчеркнуть, что НАТО использует то, что мы называем двуединым подходом, объединяющим решительное сдерживание, решительную оборону с политическим диалогом. Мы не намерены изолировать Россию, Россия — наш сосед, Россия всегда здесь будет, поэтому я приветствую ту поддержку, которую Италия оказывает нашему диалогу с Россией».
Накануне новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал НАТО пересмотреть политику санкций против России. Среди обещаний партий, сформировавших коалиционный кабинет, было налаживание отношений с Москвой. Соответствующий пункт содержится в правительственной программе.