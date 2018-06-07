Власти Иордании пообещали отозвать проект налоговой реформы, который спровоцировал массовые акции протеста и всеобщую забастовку. Об этом решении премьер-министр Омар Раззаз объявил по итогам обсуждения в парламенте состава нового правительства. Отказ от законопроекта был одним из главных требований участников крупнейших за последние годы демонстраций.
Иордания: правительство уступает протестующим
Иордания: правительство уступает протестующим
Точка зрения
Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными.премьер-министр королевства Иордания
Раззаз заявил: «Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными, когда они обращаются по официальным каналам, когда выступают в социальных сетях и собраниях, это их право. Мы должны слышать эти обсуждения и действовать незамедлительно, чтобы вернуться на верный путь».
Отзыв законопроекта не означает отказ от экономических и налоговых реформ. По словам Раззаза, правительство намерено начать обсуждение новой инициативы с парламентариями и профсоюзами. На проведении реформы настаивает, в частности, Международный валютный фонд: предполагается, что это позволит уменьшить государственный долг королевства. Протестующие недовольны тем, что реформа должна привести к сокращению налоговых льгот и увеличению сборов с населения.
Параллельно с отзывом законопроекта иорданские профсоюзы объявили о приостановке протестной кампании и всеобщей забастовки в королевстве. Синдикаты призывают Раззаза без промедления «начать диалог с представителями народа по вопросу налоговой политики».