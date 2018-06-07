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Иордания: правительство уступает протестующим

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Иордания: правительство уступает протестующим

Иордания: правительство уступает протестующим
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Власти Иордании пообещали отозвать проект налоговой реформы, который спровоцировал массовые акции протеста и всеобщую забастовку. Об этом решении премьер-министр Омар Раззаз объявил по итогам обсуждения в парламенте состава нового правительства. Отказ от законопроекта был одним из главных требований участников крупнейших за последние годы демонстраций.

Точка зрения

Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными.

Омар Раззаз премьер-министр королевства Иордания

Раззаз заявил: «Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными, когда они обращаются по официальным каналам, когда выступают в социальных сетях и собраниях, это их право. Мы должны слышать эти обсуждения и действовать незамедлительно, чтобы вернуться на верный путь».

Отзыв законопроекта не означает отказ от экономических и налоговых реформ. По словам Раззаза, правительство намерено начать обсуждение новой инициативы с парламентариями и профсоюзами. На проведении реформы настаивает, в частности, Международный валютный фонд: предполагается, что это позволит уменьшить государственный долг королевства. Протестующие недовольны тем, что реформа должна привести к сокращению налоговых льгот и увеличению сборов с населения.

Параллельно с отзывом законопроекта иорданские профсоюзы объявили о приостановке протестной кампании и всеобщей забастовки в королевстве. Синдикаты призывают Раззаза без промедления «начать диалог с представителями народа по вопросу налоговой политики».