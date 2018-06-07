По меньшей мере два десятка человек стали жертвами мощного взрыва, который прогремел в Садр-сити, шиитском пригороде Багдада. Взрывной волной разрушены и серьёзно повреждены полтора десятка зданий, включая школу. По словам спасателей, под завалами ещё могут оставаться люди. Число раненых, по данным врачей, достигает сотни.
Мощный взрыв под Багдадом
Мощный взрыв под Багдадом
Изначально сообщалось о нескольких взрывах заминированных автомобилей. Однако позже представители МВД заявили, что сдетонировал склад со взрывчаткой. Боеприпасы хранились в подвале мечети и, по некоторым данным, принадлежали местному шиитскому ополчению. Трагедия произошла, когда взрывчатку перегружали из подвала в автомашину.