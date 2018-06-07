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Мощный взрыв под Багдадом

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Мощный взрыв под Багдадом

Мощный взрыв под Багдадом
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Reuters
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По меньшей мере два десятка человек стали жертвами мощного взрыва, который прогремел в Садр-сити, шиитском пригороде Багдада. Взрывной волной разрушены и серьёзно повреждены полтора десятка зданий, включая школу. По словам спасателей, под завалами ещё могут оставаться люди. Число раненых, по данным врачей, достигает сотни.

Изначально сообщалось о нескольких взрывах заминированных автомобилей. Однако позже представители МВД заявили, что сдетонировал склад со взрывчаткой. Боеприпасы хранились в подвале мечети и, по некоторым данным, принадлежали местному шиитскому ополчению. Трагедия произошла, когда взрывчатку перегружали из подвала в автомашину.