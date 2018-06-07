Полярный пластик

Антарктические льды содержат огромное количество микропластика; его обнаружили даже в самых отдалённых регионах ледяного континента. Таковы результаты экспедиции активистов организации «Гринпис». Защитники природы призывают мир объединить усилия по сохранению Антарктиды.
Микропластик — это либо перетёртые природой остатки крупного пластмассового мусора, либо микрочастицы, добавляемые например в очищающую косметику или зубную пасту. В Антарктиде эти вещества обнаружены в каждых семи из девяти проб снега.