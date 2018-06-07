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Полярный пластик

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Полярный пластик

Полярный пластик
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Антарктические льды содержат огромное количество микропластика; его обнаружили даже в самых отдалённых регионах ледяного континента. Таковы результаты экспедиции активистов организации «Гринпис». Защитники природы призывают мир объединить усилия по сохранению Антарктиды.

Микропластик — это либо перетёртые природой остатки крупного пластмассового мусора, либо микрочастицы, добавляемые например в очищающую косметику или зубную пасту. В Антарктиде эти вещества обнаружены в каждых семи из девяти проб снега.

В апреле этого года аналогичные исследования вскрыли схожую картину на другом полюсе — Арктика также загрязнена микропластиком. При этом мусор встраивается в пищевые цепочки: микрочастицы поглощает планктон, которым затем питаются более крупные организмы.

По опубликованным во вторник данным Агентства ООН по окружающей среде, человечество сумело переработать не более десятой части всей произведённой пластмассы. Пластиковый мусор находили даже в глубочайшем районе мирового океана — Марианской впадине.