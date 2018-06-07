Пять в одном: почему немцы вживляют себе под кожу микрочипы?

Немец Свен Бекер в 2015 году создал компанию I am Robot ("Я робот"), которая занимается продажей вживляемых под кожу микрочипов NFC (Near field communication, "ближняя бесконтактная связь"). Бекер стал первым, кто предложил своим соотечественникам эту технологию. Успех не заставил себя долго ждать. За три-четыре дня Свен продал 10 чипов. По подсчетам Бекера, сейчас с микросхемами под кожей ходят от 2000 до 3500 немцев.

Несколько лет назад Свен обратил внимание на микрочип, который его друзья вживили своей собаке. Позже он узнал об американской компании, которая на тот момент торговала такими микросхемами на рынке США. Это и стало для создателя компании I am Robot отправной точкой.

Мужчина обнаружил, что технология, которую предлагало американские предприятие, была несовместима с европейскими телефонами. Тогда Свен решил поставить эксперимент на самом себе. Он заказал несколько микросхем и вшил одну из них их себе под кожу между большим и указательным пальцами. С тех пор он ни разу не менял чип, хотя, по признанию Бекера, функция шифрования в последней версии работает лучше.

Как можно использовать микрочипы?

"После покупки чипа я бы посоветовал людям пойти в пирсинг-студию, где им вживят микросхему. Запрограммировать ее можно с помощью телефона", - объясняет Бекер.

Свен говорит, что каких-то типичных покупателей у него нет. К нему приходят люди разного пола, возраста и с разными интересами. Для многих микрочип стал заменой визитной карточки, но кто-то его использует еще и как пропуск: не нужно рыться в рюкзаке или сумке в поисках карточки, на то, чтобы зайти в офис или в тренажерный зал, потребуются доли секунды.

Кроме того, людям, которые решились вживить себе чип, больше не придется думать о покупке проездного билета на общественном транспорте и не нужно будет запоминать множество паролей: с помощью микросхемы они легко смогут войти в рабочий компьютер или почту.

По признанию Бекера, приходили к нему клиенты и с необычными просьбами. Например, один человек захотел добавить в память микрочипа ссылку на dropbox, в которой содержалось его завещание.

Насколько это опасно?

На этот счет Бекер пытается развеять все сомнения: по его словам, сейчас появились настоящие профессионалы своего дела, которые прекрасно знают, как вживлять чипы. Раньше такого не было. Покупатели всем занимались сами: в наборе вместе с микросхемой продавался шприц.

Пока люди не решаются добавлять в память чипов много информации, хотя, как говорят производители, вероятность, что кто-то получит к ней доступ, очень мала. Для этого злоумышленникам нужно поднести телефон очень близко к вашей руке – на расстояние не более пяти сантиметров. "Лучше следите внимательнее за своим кошельком или мобильным", - добавляет Бекер.

Тем же, кого по-прежнему преследуют страхи по поводу сохранности информации, Бекер дает совет: "Оберните руку фольгой, тогда точно никто ничего не украдет".

Какое будущее нас ждет?

"Пока ни одна компания не заставляет своих сотрудников вживлять микрочипы. В Германии очень отсталая инфраструктура, люди только-только переходят на бесконтактную оплату кредитными картами", - замечает Свен.

А что, если в какой-то момент все люди под давлением общества начнут вживлять себе микрочипы (так же, как в свое время мы поняли, насколько сложно в современном мире обходиться без мобильных телефонов)? Бекер считает, что это будет ужасно. На его взгляд, у людей всегда должен оставаться выбор.