Сибириада: в Норильске стартовал международный проект Follow up Siberia!

Гости Сибири увидели знаменитого Сопкаргинского мамонта (или мамонт Женю), который жил в этих местах 45 тысяч лет назад, и узнали историю легендарного плато Путорана.

Милош Петрович, участник из Сербии : "Я из Сербии, а это - Сибирь! Здесь настоящая зима, холодно и вот посмотрите - олени, такая красота, я впервые в жизни это все вижу вживую!" (Более подробно с впечатлениями и фотографиями Милоша можно познакомиться здесь ).

Увидеть современную Сибирь и развенчать о ней мифы - с такой задачей в Норильск в конце мая прилетели участники первого этапа проекта Follow Up Siberia! , который реализуется по инициативе компании "Норникель". Заветный билет по итогам отбора в соцсетях получили семь путешественников из разных стран.

Реймонд Уолш, участник из Канады: "Я люблю уникальные, единственные в своём роде места, a Сибирь - это квинтэссенция уникальности. Моя цель - сломать стереотипы, что, мол, Сибирь холодная, огромная и здесь нечего делать. Я хочу показать людям, что это это не так! Здесь есть что делать! Я и представить, например, не мог, что Норильск - такой большой город".

Послы Сибири поднялись на знаменитый карьер "Норникеля" "Медвежий ручей" рудника "Заполярный". Его глубина - 420 метров, а общая протяжённость дорог по периметру - около 30 километров. Это старейшее месторождение полиметаллических руд в норильском районе.

Игорь Уваров, заместитель диерктора по горным работам рудника "Заполярный" : "Уникальность данного карьера заключается в том, что предприятие отрабатывает запасы медно-никелевых руд начиная с 1945 года".

Четырьмя годами позже, в 1949 году, был построен "Медный завод", первое предприятие за Полярным кругом и один из столпов "Норникеля". Здесь наши путешественники еще больше узнали об истории города, который был возведен благодаря металлургии: Норникель" на 15 лет старше Норильска.

Анне, участница из Финляндии: "Нам выпал такой редкий шанс - попасть сюда! Я в восторге! Мы смогли вблизи увидеть сам процесс производства, мне очень понравилось". (О своих путешествиях Анне подробно пишет в англоязычном блоге).

В Дудинке, городе в ста километрах от Норильска путешественники стали почётными гостями международного турнира по кёрлингу WCT Arctic Cup. Они болели за звезд мировой величины, а затем и сами ступили на лёд.

Мастер класс иностранным гостям провёл 15-летний Вениамин Безруких, воспитанник дудинской школы-интерната - восходящая звезда кёрлинга. На турнире в состязаниях юниоров он показал великолепные результаты.

Вениамин Безруких, спортсмен: "Кёрлинг - это как шахматы. Здесь самое главное - упорство".

На следующий день на самой северной в мире арене для кёрлинга наши герои уже сражались всерьез. В состязании с журналистами Arctic Сup команда проекта Follow Up, Siberia! заняла второе место.

Викрам Камбож, участник из Индии: "Я впервые здесь сыграл в кёрлинг, в Индии этот спорт не распространен, у нас ведь ни снега, ни льда нет. Мне кёрлинг понравился, просто замечательно!"

Здесь же, в Дудинке, наших героев ждала церемония посвящения в таймырцы, основанная на легендах и преданиях народов, которые испокон веку населяют Таймыр.

Милош Петрович, участник из Сербии: "Так замечательно, у меня было чувство, что я прошёл сквозь века".

Проект Follow Up, Siberia! реализуется в преддверие 29й Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в следующем году в Красноярске. Участники первого этапа стали послами Сибири в мире и им есть, что рассказать.

Махмуд Махер, участник из Египта: "Сибирь - очень- очень далеко, и она прекрасна. Это самое красивое место, которое я видел в своей жизни".

Джордж Халаф, участник из Ливана: "Сибирь очень энергична, люди чрезвычайно дружелюбны, здесь все развивается. Мне очень нравится!".

Победителей следующего тура программы Follow up Siberia! определят уже в ближайшее время. Они отправятся в другой сибирский город. Какой, вы узнаете из наших репортажей.