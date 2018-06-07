Феминизация миграционного кризиса

Как никогда много бедных женщин пересекают в наше время международные границы. В прошлом году они составляли 48 проц общего числа мигрантов. Этой теме были посвящены прошедшие в Брюсселе Европейские дни развития. Одна из участников, 22 летняя студентка из Уганды, призвала мировых лидеров разобраться с коренными причинами, по которым люди покидать насиженные места.

“В моей стране 70 проц населения — это люди людей моложе 30, не имеющие работы, денег и надежды, - сказала Эстер Накаджиго. - Некоторые из них берутся за оружие, чтобы получить свой кусок национального пирога. Другие, если у них есть силы, среди них много женщин с детьми, пускаются в делёкий путь."

Многие уезжающие африканки хотят заниматься в других странах уходом за местными жителями, уборкой и приготовлением пищи, но обычно готовы делать самую чёрную работу или жить на пособие. Часть из них занимается попрошайничеством. Редко удается хорошо устроиться и образованным женщинам, таким, как глава Сети африканской диаспоры в Европе:

«Здесь, в Брюсселе, многие из нах живут давно и хотят ощущать себя как дома, но нас воспринимают прежде всего как африканцев и относятся к нам как к мигрантам, - сказала Мари Шанталь Юнитозне. - Я сама принадлежу к категории интеллигентов. Получив диплом на родине, я решила поехать в Евросоюз, чтобы работать по своей специальности, и потому что это интересно. Я не такой мигрант, который хочет жить на иждивении общества».

Женщины из отстающих в развитии стран ищут на чужбине кров и безопасность, но часто оказыватся там в ещё худших условиях или становятся жертвами торговли живым товаром. За них неохотно заступаются местные правоохранительные органы. Заместитель директора Международной организации по миграции сообщила, что они составляют три четверти людей, нелегально перевозимых в Европу:

«Все мигранты, не оформившие официально своё путешествие, уязвимы, - сказала Лора Томпсон. - Но сексуальной или трудовой эксплуатации чаще всего подвергаются женщины. Они безусловно, нуждаются в защите».

Организация объединённых наций предупреждает, что демографические обстоятельства и изменения климата заставят ещё больше людей перемещаться из бедных в более благополучные регионы. ООН готовится провести в сентябре межправительственную конференцию для разработки соглашения по проблемам миграции и убежища.

Лора Томпсон отмечает возрастающую роль женщин в этих процессах:

«В последние годы женщины начали больше мигрировать в качестве глав семей, и это сдвиг. Мы должны лучше регулировать неформальный сектор экономики, включающий работу на дому и уход за нуждающимися».

В ближайшие месяцы 28 стран Евросоюза собираются выработать общую стратегию в отношении беженцев, в частности, женского пола и детей.