Единый европатент и премии для инноваторов

Сен-Жермен-ан-Лэ под Парижем на несколько часов стал европейской столицей инноваций: здесь прошла церемония вручения премии Европейских изобретателей. Лауреатами становятся те, кто, по мнению экспертного жюри, внёс значительный вклад в развитие технологий, экономики и общества в Европе. Конкурс проводит патентное ведомство ЕС и в этом году среди лауреатов было особенно много женщин.

В их числе оказалась Агнес Пулбо, разработчик энергосберегающих протекторов для шин. По её словам, при использовании её технологии позволяют экономить по литру каждые сто километров: «для водителя, который проезжает 100 тысяч километров в год, — это тысяча литров сэкономленного бензина. А ещё это сокращение на три тонны в год выбросов CO2».

Приз зрительских симпатий достался исследователям литографии крайнего ультрафиолетового диапазона Эрику Лопстре и Вадиму Банину. А один из пионеров МРТ Йенс Фрам получил премию за ускорение процесса сканирования. Фрам отметил, что в перспективе врачи смогут, например, наблюдать за органами в движении и при физиологических процессах, которые ранее сложно было исследовать.

Президент Европейского патентного ведомства Бенуа Баттистелли завершает свою работу на этом посту. Свои главным достижением он называет разработку единого европейского патента, который может появиться уже в следующем году. Главные преимущества нового порядка: упрощение процедур, появление единого учреждения, где можно получить патент, и сокращение затрат. «Защита прав в одном и том же регионе будет на 70% дешевле и будет эффективнее благодаря общим правилам, которые распространяются на всю Европу», — объясняет Баттистелли.

Как отмечает корреспондент Euronews Клаудио Росмино, это особенно важно в условиях жёсткой конкуренции на мировом рынке инноваций: «В 2017 Китай представил половину международных патентов. Европейский ответ начинается здесь, с Единого европейского патента, который будет действовать с 2019 года».