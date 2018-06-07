Согласно докладу Европейского мониторингового Центра по наркотикам и наркомании, в ЕС снова растёт потребление кокаина. Его рынок приспособился к жёстким мерам властей.

В брюссельском центре для наркоманов «Транзит» их не столько отучают от вредной привычки, сколько пытаются облегчить их состояние.

Бывший строитель пристрастился 10 лет назад, когда получил травму на работе:

«С кокаином очень сложно покончить, - говорит Сулейман. - Кокаин меня уничтожил, но продолжает разрушать то, что осталось. Все мои деньги улетели просто так».

В центре наркоманы могут поесть, отдохнуть, если удастся, поспать. Им дают медикаменты и шприцы, чтобы уберечь от разных заболеваний. Здесь есть только то, что можно купить в аптеке.

Работающий в «Транзите» исследователь отмечает, что всё больше сильных наркотиков продаются в чистой или слегка разведённой форме:

«По записям, 41 проц наших обитателей признались в употреблении исключительно кокаина или крэка, - сказал Бруно Валенеерс. - Это число растёт в последние 2-3 года».

В докладе говорится, что в прошлом году употребляли кокаин 2,3 млн европейцев в возрасте от 15 до 34 лет. 17,2 млн молодых предпочитают марихуану. Почти каждую неделю появляется новое синтетическое психоактивное средство, на классификацию которого обычно уходит много времени.

Сотрудник института токсикомании считает самым опасным фентанил, который сотни раз крепче кокаина.

«Если вы купили наркотик на улице, вы не знаете точно, из чего он состоит, - сказал Себастьян Александр. - Если в его составе фентанил, то значительно возрастает риск передозировки, смертельной для потребителя».

За пять лет количество случаев передозировки выросло в пять раз. За последний год от этого погибло 9 тыс человек. Но среди европейской молодёжи всё ещё принято наркотиками подстёгивать удовольствие от досуга и снимать усталость в ночных клубах.