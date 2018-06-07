Фильм "Гладиатор" показали в Колизее

Австралийский и американский актер Рассел Кроу посетил Колизей, где в рамках благотворительного мероприятия в сопровождении хора и живого оркестра показали фильм "Гладиатор". В картине, снятой 18 лет назад, Кроу сыграл главную роль за которую получил "Оскар".

Бывший нападающий и капитан итальянской "Ромы" Франческо Тотти, также присутствовавший на показе, подарил Кроу футболку клуба размером XXL. "Он без сомнения, большой фанат "Ромы", - сказал футбольный "император", вручая подарок бывшему "гладиатору".

Чуть располневший и отрастивший бороду Рассел Кроу позировал с актрисой Конни Нильсен, также сыгравшей в "Гладиаторе". Без воспоминаний не обошлось.

Рассел Кроу, актер: "Для меня этот фильм был особенным. На съемки ушли пять месяцев моей жизни. И сейчас мы все еще говорим об этом. Режиссер Ридли Скотт пару месяцев назад пошутил, мол, ты понимаешь, что где-то в мире каждый вечер по телевизору в прайм-тайм все еще показывают "Гладиатора".

В Риме Рассел Кроу поддержал кампанию по борьбе с полиомиелитом, цель которой собрать в течение трех лет 450 миллионов джолларов на вакционацию детей по всему миру. Актер также занимался сбором средств на строительство в колизее лифта для посетителей инвалидов.