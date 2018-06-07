Во Франции прошли символические похороны пчеловодства

Символические похороны французского пчеловодства прошли в четверг на Марсовом поле в Париже, а также в других городах страны.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы проводить в последний путь пчелиный рой, который мирно жил в Дордони, заявили организаторы, - а вместе с ним опыление, без которого останутся наши сады и огороды"...

"Массовая гибель пчел приводит к геноциду пчеловодов!" - было написано на транспарантах собравшихся. По данным ведущего профсоюза сектора, если в предыдущие годы до 30% пчелиных ульев не доживали до лета, то этой зимой показатель достиг 40, 50, а в некоторых регионах Франции и 80 %.

"Мы здесь потому, что все больше наших коллег, особенно молодых, становятся банкротами, а также для того, чтобы поддержать начавшийся в обществе процесс осознания экологической катастрофы", - говорит Тьерри Колен, пчеловод из Бретани.

Виной тому не только биофакторы, как распространение во Франции азиатского шершня и пчелиного клеща, но - главным образом - неоникотиноиды, особо токсичные пестициды, приводящие к потере пчелами ориентации в пространстве.

К манифестантам на Марсовом поле присоединился министр экологии Франции Николя Юло, которого собравшиеся призвали выделить пчеловодам госсубсидии для выживания сектора и сделать все возможное для создания пчелам благоприятных природных условий.