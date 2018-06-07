Путь мигрантов через Балканы

Легкая палатка, а то и просто спальный мешок под открытым небом, никаких удобств и гарантий на улучшение ситуации в ближайшем будущем. Речь о лагере мигрантов в местечке Велика-Кладуша на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Таких поселений немало и в других странах вдоль так называемого Балканского маршрута.

Именно этим путем пытаются пройти в Западную Европу мигранты и беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Однако что делать с этими людьми, местные власти не очень хорошо представляют.

"Пока ситуация находится под контролем. Но что будет дальне неизвестно, - считает представитель МВД Словении Боштян Шефич. - Все может очень легко может выйти из-под контроля, если ЕС не предпримет адекватных мер".

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт еще в 2016 году, однако вместо пути Греция - Македония - Сербия, люди стали пробираться в Европу через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину.

Так, с начала года в Боснию прибыло более 5000 беженцев и мигрантов. Для сравнения за весь 2017 год их было всего 750 человек. Пройти дальше не могут, поскольку соседние страны отказываются из принимать, а обеспечить им достойные условия проживания боснийские власти просто не могут.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыва около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС.

Был даже разработан план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Он предполагает увеличение числа мест во временных центрах размещения, помощь Вооруженных сил пограничной полиции и другие меры. Но даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.