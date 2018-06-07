Маршрутами мигрантов

В воскресенье в Средиземном море у побережья Туниса погибли по меньшей мере 48 человек, еще 67 человек удалось спасти. Собкор euronews Аннлиз Боржес отправилась с одной из НКО по маршруту, которым проходят мигранты.

"С начала этого года более 600 человек погибли, пытаясь пересечь Средиземноморье. Те, кому повезло, попадают сюда, в порт Катании, находящийся на итальянском побережье. Именно отсюда выходят суда нескольких НКО, которые проводят поисковые и спасательные операции, помогая тем, кто попал в бедут на море. Мы собираемся в путь на борту одного из них, зафрахтованного организацией "Врачи без границ".

Мы хотим понять, какую работу проводят волонтеры, и мы хотим испытать, что означает пройти этот маршрут, ставшим для мигрантов самым опасным в мире", - передает Аннлиз Боржес из Катании.