Лучшая карикатура мира - "рыба-Трамп"

В Португалии завершился 13 конкурс “Карикатура в мировой прессе”(World Press Cartoon). Фестиваль оказался богатым на открытия: Гран-при впервые в истории получила женщина. Итальянка Нарди, привезла на конкурс работу посвященную защите свободы слова.

Отбор работ на фестивале традиционно осуществляется в трех категориях: редакционный рисунок, карикатура, юмористическая графика. Директор мероприятия Антонио Антунеш

поясняет выбор жюри этого года: "У нас всегда были женщины в жюри, женщины привозили на фестиваль свои карикатуры. Выбор этого года определен высочайшим качеством работы победительницы".

Еще одна новинка фестиваля-2018 - допуск к участию авторов карикатур, опубликованных исключительно в интернетe.

Нарди, художник-карикатурист: "Многие издания сегодня полностью ушли в сеть, другие сокращают площадь, отводимую редакционному рисунку. Проблема не в цензуре, нет, она глобальнее. Карикатура как часть медийной культуры утрачивает свое значение. Интернет- это здорово. Ты можешь работать по всему миру. Проблема в том, что за опубликованную в сети работу тебе не обязательно заплатят".

... Знакомые все лица: среди героев карикатур, привезенных на конкурс этого года, много Дональда Трампа, Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Антонио Антунеш, директор, World Press Cartoon: "Трамп монополизирует политическую повестку дня, так что его присутствие в карикатуре полностью оправдано. Трамп сказал то, поехал туда, собирается сделать вот это... Мы постоянно это слышим, Трамп каждый день в новостях".

Трамп в интерпретации бельгийца, работающего под псевдонимом O-Soeker, признан лучшей карикатурой фестиваля этого года.

O-Soeker, художник-карикатурист: "Я чувствую себя счастливым, когда могу выражать себя - через рисунок, шарж, карикатуру. Я реализуюсь таким образом. Свобода - самое важное для художников всего мира".

Специальный приз - за достижения в профессии - получил португальский карикатурист Аугушто Сид. Он рисует карикатуры более полувека.

В категории "юмористическая графика" победил сербский мастер, известный под псевдонимом UB.

Всего в португальский город Калдаш-да-Раинья, куда фестиваль переехал в прошлом году, привезены чуть менее трехсот карикатур. Посмотреть их можно до 28 июля.