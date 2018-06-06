В Лондоне проходят переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Главная тема встречи — ситуация вокруг "ядерной сделки" по Ирану. Позиции двух стран по данному вопросу расходятся. Лондон выступает за сохранение соглашения 2015 года, несмотря на выход из него США. Израиль - за ужесточение его условий.
Переговоры Мэй и Нетаньяху
Переговоры Мэй и Нетаньяху
"Я также надеюсь, что мы сможем обсудить ситуацию в секторе Газа. Мы обеспокоены гибелью палестинцев", - заявила Мэй.
При этом она отметила, что Лондон "бесспорно признает" право Израиля на самооборону.
С начала "Марша возвращения" в секторе Газа погибли более сотни жителей анклава.