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Великобритания

Переговоры Мэй и Нетаньяху

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Переговоры Мэй и Нетаньяху

Переговоры Мэй и Нетаньяху
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В Лондоне проходят переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Главная тема встречи — ситуация вокруг "ядерной сделки" по Ирану. Позиции двух стран по данному вопросу расходятся. Лондон выступает за сохранение соглашения 2015 года, несмотря на выход из него США. Израиль - за ужесточение его условий.

"Я также надеюсь, что мы сможем обсудить ситуацию в секторе Газа. Мы обеспокоены гибелью палестинцев", - заявила Мэй.

При этом она отметила, что Лондон "бесспорно признает" право Израиля на самооборону.

С начала "Марша возвращения" в секторе Газа погибли более сотни жителей анклава.

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