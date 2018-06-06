Корабль "Союз" летит к МКС

Стартовавший с Байконура пилотируемый космический корабль "Союз" летит к Международной космической станции. Стыковка с МКС намечена на 8 июня. На борту "Союза" - россиянин Сергей Прокопьев (командир корабля), американка Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст. На МКС экипаж проведет 187 суток. В планах - работа с транспортными грузовыми кораблями, выполнение программы научных исследований и выход в открытый космос. Командование на МКС впервые на себя возьмет Александер Герст. Он же станет вторым европейцем после бельгийца Франка Де Винне, возглавившим миссию на Международной космической станции.

Джереми Уилкс, euronews:

"Здесь в Берлине буквально ощущалось это чувство гордости, когда Александер Герст выходил на орбиту после практически идеального запуска. Со мной рядом астронавт Саманта Кристофоретти. В этот раз Алекс будет командиром экипажа МКС. В этом качестве у него будет больше обязанностей?"

Саманта Кристофоретти, астронавт ЕКА:

"Командир экипажа отвечает за то, чтобы все его члены работали как единая команда. Вопрос не в том, что нужно принимать решения, или давать указания, но в том, чтобы все отлично ладили и работали друг с другом. Есть только один случай, когда командир берет на себя огромную ответственность - будем надеяться такого никогда не случится, - это чрезвычайная ситуация на МКС. В этом случае главная задача Алекса - обеспечить безопасность экипажа."

Джереми Уилкс, euronews:

"Да, давайте надеяться на то, что Алексу не придется сталкиваться с подобного рода ситуациями. Спасибо за разъяснения. И удачи Алексу. "