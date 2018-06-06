ЧМ-2018: спорт или политика?

До старта чемпионата мира по футболу остается ровно неделя. Со спортивной точки зрения Россия - пусть даже и хозяйка чемпионата - отнюдь не в числе фаворитов. Зато с политической точки зрения первенство будет иметь совершенно иное значение.

Так было всегда: мундиали традиционно воспринимаются как своеобразная витрина, которая позволяет выставить только самое лучшее, что есть в стране.

"Самая главная, самая основная наша цель, как страны-организатора этих мероприятий, – достойно провести этот чемпионат, сделать так, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всём мире. Это будет самым главным нашим достижением", - заявил президент Владимир Путин на этой неделе китайскому телевидению.

Однако не лишним будет напомнить, что Россия выиграла право на проведение чемпионата мира в 2010 году. С тех пор международная ситуация изменилась, а вместе с ней и имидж России.

Война на Украине, сбитый из "Бука" малайзийский боинг в Донбассе, загадочное отравление Скрипалей - это лишь малый список событий, которые на Западе прочно ассоциируются с Россией.

"Если у российского руководства действительно есть желание укрепить имидж страны за рубежом, то для этого не нужно было участвовать ни в конфликте на Украине, ни направлять войска в Сирию, не допускать ситуации с вмешательством в выборы с США", - говорит политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Но как полагают некоторые эксперты, грядущий чемпионат мира по футболу все предоставит Кремлю шанс на "перезагрузку" мнения мирового сообщества. Это и впрямь хорошая возможность продемонстрировать возрождение России - в экономике и геополитике - для вновь избранного на пост президента буквально этой весной Владимира Путина. При условии, что все пройдет, как задумано!

"Поневоле этот ЧМ становится элементом политической игры. Далеко не все захотят поехать в Россию после истории со Скрипалями или сбитым малайзийским боингом MH17, - убежден политолог Дмитрий Орешкин. - Но чемпионат все равно поднимет рейтинг Путина. Есть только одна угроза: не дай Бог, где-нибудь взорвут что-то. Тогда это будет серьезный удар".

В открытию чемпионата все готово. Старт будет дан 14 июня в Москве. По правилам мундиаля первый матч должна сыграть хозяйка первенства - Россия. Ее соперницей станет Саудовская Аравия, так уж был брошен жребий. И здесь опять можно рассматривать встречу, как исключительно спортивное событие, а можно и через призму политики...