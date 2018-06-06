Харви Вайнштейн не признает своей вины

Во вторник в суде Нью-Йорка Харви Вайнштейн не признал вину по предъявленным ему обвинениям. Судебная инстанция рассматривает два иска: в одном продюсер обвиняется в изнасиловании, во втором - что он заставил потерпевшую заниматься с ним оральным сексом против ее воли.