Во вторник в суде Нью-Йорка Харви Вайнштейн не признал вину по предъявленным ему обвинениям. Судебная инстанция рассматривает два иска: в одном продюсер обвиняется в изнасиловании, во втором - что он заставил потерпевшую заниматься с ним оральным сексом против ее воли.
Харви Вайнштейн не признает своей вины
Харви Вайнштейн не признает своей вины
Адвокат Вайнштена Бенджамин Брафман заявил, что "такое преступление как изнасилование – ужасно, но равно предосудительно и ложное обвинение в изнасиловании. Господин Вайнштейн отверг эти обвинения". Как сказал Брафман, все сексуальные акты совершались по обоюдному согласию.
Он также отметил, что ставит под сомнение обоснованность сказанного обеими потерпевшими, а также свидетелями. Имена истиц не раскрываются. Если суд признает вину продюсера, ему может грозить до 25 лет тюрьмы.