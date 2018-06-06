Официально обнародовано место встречи президента США и северокорейского лидера. В "Твиттере" пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс сообщается, что саммит пройдет в отеле "Капелла".
Место саммита изменить нельзя
Место саммита изменить нельзя
Отель построен в стиле, который в архитектуре называется колониальным, а в оформлении интерьера номеров, напротив, царит современный минимализм. "Капелла" находится на острове Сентоза, расположенном в бухте Сингапура.
Предполагается, что на все время саммита в целях безопасности остров будет полностью блокирован. Саммит начнется ранним утром 12-го июня. Главной темой, как считается, должна стать полная денуклеаризация Корейского полуострова и отказ Пхеньяна от ядерной программы.