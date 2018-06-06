Первой приехала на чемпионат мира по футболу, который в этом году проводится в России , сборная Ирана. Самолет с игрокам и приземлился в подмосковном Внукове. Приехавших встречали криками приветствия и традиционными уже дудками-вувузелами болельщики и любители игры.
Приезд первой сборной на ЧМ-2018
Приезд первой сборной на ЧМ-2018
Интенданты каждой команды выбирали места, где футболисты будут жить и отдыхать, с большим тщанием. На предварительном этапе первенства сборная Ирана в группе В - встретится с командами Марокко, - с действующими чемпионами Европы португальцами и с экс-чемпионом мира - сборной Испании.