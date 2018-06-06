У Эрмитажа есть "соперники"

Владимир Путин вместе с австрийским президентом и канцлером страны принял участие в открытии выставки "Полотна старых мастеров", предоставленных Эрмитажем. Российский лидер признался после посещения венского Музея искусств, что "соперники у Эрмитажа есть", - слова президента цитирует ТАСС.

На состоявшихся до этого переговорах был затронут вопрос санкций Евросоюза, введенных в отношении России. По словам президента Австрии, в этом вопросе его страна "действует и будет действовать в согласии с ЕС". Путин, в свою очередь, выразил мнение, что в восстановлении, как он их назвал, "полноформатных отношений", заинтересована не только Россия, но и страны Евросоюза. Визит в Австрию - первая зарубежная поездка Путина с момента его инаугурации, состоявшейся месяц назад.