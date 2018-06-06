Стало известно, что знаменитый дизайнер Кейт Спейд покончила с собой.
Кейт Спейд покончила с собой
Кейт Спейд покончила с собой
Она начинала продавщицей в одном из магазинов Аризоны и выстроила свою фейшн-империю самостоятельно, руководствуясь чутьем и вкусом, позволившим ей стать вначале дизайнером сумок, от которых сходили с ума все модницы, а потом и всей линейки одежды и аксессуаров.
Она продала свой бренд почти за два с половиной миллиарда долларов. Спустя несколько лет она создала еще одну марку, дав ей имя своей дочери Фрэнсис. Многие знаменитые и неизвестные выразили поддержку семье Кейт Спейд.
У Кейт остались муж и 13-летняя дочь. Модельеру было 55 лет.