Антиправительственные акции протеста, снова охватившие перуанскую столицу Лиму, завершились столкновениями демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Манифестанты метали в стражей порядка дымовые шашки. Полиция для разгона толпы использовала слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщается.
Акции протеста в Лиме
Акции протеста в Лиме
Участник протеста: "Мы хотим провести всеобщую забастовку. И это только начало борьбы, от которой мы не откажемся. Все они должны уйти в отставку, потому что на эти должности их поставил народ. Не какие-то там коррупционеры, а народ".
Участники шествия возмущены возросшей стоимостью жизни в стране и повышением акцизов на бензин, автомобили, алкоголь и сигареты. На фоне масштабных протестов президент Перу Мартин Вискарра пообещал существенно смягчить топливные налоги и повысить доходы бюджета за счет более эффективного сбора пошлин.