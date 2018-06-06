Растрата денег ЕС на его Востоке

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF провело за год 197 расследований и сделало направило национальным правоохранительным органам и учреждениям Евросоюза 309 рекомендаций, которые помогут вернуть из преступных рук в бюджет ЕС 3 млрд евро. Львиная доля усилий следователей пришлась на Румынию, Венгрию и Польшу.

"Не обязательно имеется корреляция между числом проведенных нами расследований и уровнем мошенничества или коррупции в конкретной стране, - сказал генеральный директор бюро Николас Илетт. - Если таких расследований много, это может просто означать, что мы много сотрудничаем или что у нас много информации в данный момент об отдельной стране. Поэтому я не буду обобщать».

Ряд серьезных нарушений выявлен в деятельности венгерской компании Elios. Она поставляла оборудование для уличного освещения, получая особо выгодные государственные контракты, многие из которых финансировал Евросоюз. Частью акций компании владел ранее Иштван Тиборц, зять премьер-министра Виктора Орбана. Венгрия отказывается начинать судебный процесс по этому делу.

По итогам расследованием дела Elios OLAF рекомендует ЕС забрать у Венгрии выделенные ей 40 млн евро.