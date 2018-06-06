Джихадисты из Норвегии

Около сотни человек уехали из Норвегии сражаться на стороне исламистов, из них 30 всё ещё остаются в Сирии. Это выяснили норвежские журналисты.

Среди уехавших — не менее десяти женщин, у каждой из них есть дети и они хотят вернуться назад. После серии поражений в Сирии выжившие исламисты и члены их семей обитают в лагерях беженцев. Один из них — в Рожаве, это район на северо-западе Сирии под контролем курдов.

Для местных властей это тяжёлое соседство.

Сихам Карио, советник по международным вопросам:

«Для нас это огромное бремя, мы не знаем, что делать с этими людьми, как с ними обращаться. Мы просим все страны забрать своих боевиков, а также женщин и детей».

Однако Норвегия не намерена возвращать их за государственный счёт:

«Граждане Норвегии, уезжающие в подобные страны, берут всю ответственность и весь риск на себя, они не могут рассчитывать на помощь Норвегии. Если они вернутся обратно, то, в случае их участия в деятельности „Исламского государства“ или подобных террористических организаций, они должны быть готовы к уголовному преследованию», — говорит министр юстиции Тор Миккель Вара.

Норвежская полиция объявила в международный розыск 14 человек, покинувших страну, — как мужчин, так и женщин.

Ещё в начале года спецслужбы королевства предупреждали об угрозах терактов — именно из-за того, что в страну возвращаются воевавшие в Ираке и Сирии экстремисты. В Осло всерьёз опасаются того, что́ сейчас происходит в таких странах, как Франция и Бельгия.