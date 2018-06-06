Педро Санчес представил состав нового кабинета

В речи по случаю назначения нового кабинета Педро Санчес подчеркнул, что его правительство будет привержено членству в Евросоюзе и территориальной ценности Испании:

"Наше правительство решительно проевропейское. Европа это наша новая родина, пространство, в котором мы должны становиться сильнее, чтобы эффективно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Новое правительство создано для того, чтобы добиваться модернизации Испании, необходимой для роста экономики. Но делать это мы будем осторожно – так, чтобы восстановить социальное и территориальное единство, которое было ослаблено за последние годы, и возродить общественную жизнь в нашей стране".

Вторым человеком в правительстве стала Кармен Кальво, известная феминистка, занимающая пост секретаря по равноправию в Испанской социалистической рабочей партии.

Пост министра иностранных дел занял Жозеп Боррель, уроженец Каталонии, который при этом является твёрдым сторонником единой Испании. С 2004 по 2007 г. он был председателем Европейского парламента.

Пост министра по делам науки, инноваций и высшего образования достался первому испанскому астронавту Педро Дуке, который совершил два космических полета: в 1998 г. на шаттле Discovery, а в 2003 года на корабле "Союз" и Международной космической станции.