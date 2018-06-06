Спасателей накрыло пеплом Фуэго

Машину скорой помощи накрыло пеплом из жерла вулкана Фуэго в Гватемале. Автомобиль неожиданно поглотила тьма, обрушившаяся с гор на дорогу. Видео снял 3 июня один из волонтеров, принимающих участие в спасательной операции. По официальным данным, к настоящему времени погибшими в результате стихии числятся 69 человек. Эти данные не окончательные. В Гватемале объявлен трёхдневный траур по жертвам извержения. Власти заявляют, что в понедельник вечером извержение Фуэго подошло к концу. Сейсмографы показали снижение числа колебаний и вулканических землетрясений. Всего в результате извержения пострадали как минимум 2 млн человек, число разрушенных домов достигло почти 200.