Подкрепление силам НАТО в Евросоюзе

В новой брюссельской штаб-квартире НАТО впервые пройдёт встреча министров обороны. В четверг глава Пентагона предложит союзникам увеличить количество солдат, самолетов и кораблей, приводимых в боевую готовность в течение месяца.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что это будет подкрепление силам быстрого реагирования, сформированным после присоединения Россией Крыма:

"Союзники получат к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий, 30 боевых кораблей, которые полностью встанут в строй за 30 дней или меньше, - сказал Йенс Столтенберг. - Речь идёт не о создании или развёртывании новых войск, а о повышении готовности уже существующих".

Такая дополнительная защита предназначена, в частности, для Литвы, где накануне завершились учения НАТО с участием американских морских пехотинцев. Постоянный представитель России при ЕС отметил, что такие военные приготовления создают напряженность у её границ:

"Эта часть Европы вокруг Балтийского моря была самым спокойными европейским регионом в течение многих лет, - сказал Владимир Чижов. - Судя по всему, это нравится не всем".

Российский посол также высказал недовольство интеграцией в НАТО Черногории. Накануне её небо стали патрулировать военно-воздушные силы Италии и Греции. Одной из причины америкинской инициативы об оснащении всем необходимым 30 эскадрилий стала нехватка у авиации НАТО запасных частей.