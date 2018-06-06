Россия не может быть частью «Большой восьмёрки» после присоединения Крыма. Об этом в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что рассчитывает на диалог с Москвой, прежде всего, об урегулировании конфликта в Донбассе:
Меркель: Крым отрезал Россию от G8
Меркель: Крым отрезал Россию от G8
«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права. По этой причине исключение России из формата “Большой восьмёрки” было неизбежно. Но вопреки вашим предположениям, мы никогда не уходили с пути переговоров».
Меркель впервые выступала перед депутатами в формате блиц-опроса: на каждый ответ давали по минуте. Центральное место заняли проблемы экономики и охлаждение отношений с США. Канцлер рассказала, что на предстоящем саммите «Большой семёрки» хочет обсудить с американским президентом возможность отмены пошлин на импорт стали и судьбу «ядерной сделки» с Ираном:
«Полагаю, у нас с США есть общие фундаментальные ценности, которые мы разделяем независимо от текущих разногласий. Поэтому я думаю, не надо судить слишком строго. В прошлом году на саммите НАТО я говорила, что нам придётся всё больше думать о себе как о европейцах».
Выступления канцлера в таком формате собираются проводить трижды в год. В конце опроса Меркель пообещала: я вернусь.