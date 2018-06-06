Меркель: Крым отрезал Россию от G8

Россия не может быть частью «Большой восьмёрки» после присоединения Крыма. Об этом в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что рассчитывает на диалог с Москвой, прежде всего, об урегулировании конфликта в Донбассе:

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права. По этой причине исключение России из формата “Большой восьмёрки” было неизбежно. Но вопреки вашим предположениям, мы никогда не уходили с пути переговоров».

Меркель впервые выступала перед депутатами в формате блиц-опроса: на каждый ответ давали по минуте. Центральное место заняли проблемы экономики и охлаждение отношений с США. Канцлер рассказала, что на предстоящем саммите «Большой семёрки» хочет обсудить с американским президентом возможность отмены пошлин на импорт стали и судьбу «ядерной сделки» с Ираном:

«Полагаю, у нас с США есть общие фундаментальные ценности, которые мы разделяем независимо от текущих разногласий. Поэтому я думаю, не надо судить слишком строго. В прошлом году на саммите НАТО я говорила, что нам придётся всё больше думать о себе как о европейцах».

Выступления канцлера в таком формате собираются проводить трижды в год. В конце опроса Меркель пообещала: я вернусь.