Ливия: битва за Дерну

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара практически полностью овладели портовым городом Дерна. С начала операции войскам удалось взять под свой контроль центральные кварталы и вытеснить оттуда исламистов. При этом по поступающим данным, боевики понесли значительные потери.

"Мы практически выбили боевиков, мы находимся на завершающей стадии. Но в условиях городских боев террористы пытаются смешаться с местным населением, это осложняет задачу", - сообщил один из офицеров ЛНА.

До войны население Дерны составляло около 80 тысяч человек - по меркам Ливии крупный город. Вдобавок он имеет стратегическое значение. Это важный порт на Средиземном побережье. Именно этим фактом объясняется то, что боевики так долго удерживали Дерну: они получали подпитку в живой силе и оружии с моря.

Боевики "Исламского государства" захватили город в 2014 году, воспользовавшись царившей в Ливии анархией. Через два года они были выбиты локальными группировками исламистов, но положение населения Дерны от этого не изменилось.

Только в мае этого года Ливийская национальная армия смогла начать полномасштабное наступление, чтобы освободить город.