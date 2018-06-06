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Крупный пожар в Лондоне

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Крупный пожар в Лондоне

Крупный пожар в Лондоне
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REUTERS/Henry Nicholls
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Сильный пожар начался в среду в известном лондонском отеле Mandarin Oriental, расположенном в районе Найтсбридж. В тушении принимают участие около 100 пожарных.

Mandarin Oriental - отель класса люкс, он входит в гостиничную сеть, головной офис которой базируется в Гонконге.

Что послужило причиной возгорания пока неизвестно. При этом как сообщается на сайте отеля, в ряде номеров проводились ремонтные работы стоимостью несколько фунтов стерлингов. По графику они должны были завершиться как раз в июне этого года.

Агентства • ТАСС

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