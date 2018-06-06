Сильный пожар начался в среду в известном лондонском отеле Mandarin Oriental, расположенном в районе Найтсбридж. В тушении принимают участие около 100 пожарных.
Крупный пожар в Лондоне
Крупный пожар в Лондоне
Mandarin Oriental - отель класса люкс, он входит в гостиничную сеть, головной офис которой базируется в Гонконге.
Что послужило причиной возгорания пока неизвестно. При этом как сообщается на сайте отеля, в ряде номеров проводились ремонтные работы стоимостью несколько фунтов стерлингов. По графику они должны были завершиться как раз в июне этого года.