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Иордания

Профсоюзы дадут новому правительству шанс

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Профсоюзы дадут новому правительству шанс

Профсоюзы дадут новому правительству шанс
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REUTERS/Muhammad Hamed
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Иорданские профсоюзы приняли решение приостановить всеобщую забастовку. Это произошло после того, как профсоюз работников просвещения призвал "дать шанс новому правительству исправить ситуацию и найти выход из кризиса".

Но глава Всеобщей федерации рабочих профсоюзов Али аль-Аббус, подчеркнул, что трудящиеся не снимают своего требования отозвать проект закона о повышении подоходного налога:

"Мы дадим правительству шанс показать себя. А затем решим, что делать дальше. Если они выполнят наши требования, хорошо. Если нет, разговор будет другим".

В среду в иорданской столице Аммане из-за забастовки не работали магазины и аптеки. Всеобщая забастовка была объявлена по инициативе 30 профсоюзов, в которые входят десятки тысяч работников государственного и частного секторов экономики. Они протестуют против политики "жесткой экономии" и повышения налогов, которая проводится по требованию МВФ.