Иорданские профсоюзы приняли решение приостановить всеобщую забастовку. Это произошло после того, как профсоюз работников просвещения призвал "дать шанс новому правительству исправить ситуацию и найти выход из кризиса".
Профсоюзы дадут новому правительству шанс
Профсоюзы дадут новому правительству шанс
Но глава Всеобщей федерации рабочих профсоюзов Али аль-Аббус, подчеркнул, что трудящиеся не снимают своего требования отозвать проект закона о повышении подоходного налога:
"Мы дадим правительству шанс показать себя. А затем решим, что делать дальше. Если они выполнят наши требования, хорошо. Если нет, разговор будет другим".
В среду в иорданской столице Аммане из-за забастовки не работали магазины и аптеки. Всеобщая забастовка была объявлена по инициативе 30 профсоюзов, в которые входят десятки тысяч работников государственного и частного секторов экономики. Они протестуют против политики "жесткой экономии" и повышения налогов, которая проводится по требованию МВФ.