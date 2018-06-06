Что делать новому премьеру?

Это уже не первое повышение даже в этом году, а за последние несколько лет сборы выросли очень значительно. В итоге это привело к тому, что по официальным данным налог на прибыль платят только 4% граждан, а десятки тысяч компаний избегают выплат вообще — поэтому манифестанты выступают не только против налоговой политики, но и против коррупции:

«Я не хочу такого будущего, я требую других решений. Мне нужно правительство, которое заботится о людях, а не только о деньгах и бизнесе. Я хочу, чтобы жизнь была комфортна для всех».

Новый премьер в предыдущем правительстве занимал пост министра образования. Ему предстоит непростая работа: налоговая стратегия прежнего кабинета имела целью значительное сокращение госдолга уже к 2021 году, на что рассчитывают кредиторы Иордании, крупнейший из которых — МВФ. Именно очередной договор с Фондом привёл к повышению налогов, которое и стало непосредственной причиной протестов.

Омар Раззаз получил экономическое образование в Гарварде; политологи считают, что его назначение — сигнал кредиторам, что королевство всё же продолжит следовать нынешней политике, хоть и осторожнее, чем раньше.