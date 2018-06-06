Иордания: забастовка и безысходность

Профсоюзы Иордании объявили всеобщую забастовку на фоне массовых протестов против налоговой реформы. Организации, которые объединяют десятки тысяч работников, не отказались от своих планов даже после отставки правительства и заявлений короля Абдаллы II о начале переговоров о судьбе законопроекта.

Участники выступлений обвиняют власти в недальновидной и неэффективной политике, которая, по словам активистов, приводит к ухудшению положения самых разных социальных групп: цены растут, а продуктов на полках становится меньше.

Противник реформы, владелец продуктового магазина Эйях Мхеймар полагает, что решения правительства не основаны на серьёзных исследованиях ситуации в стране: «Всё, о чём они заботятся, — это сокращение долгов и бюджет. Как долго граждане должны терпеть это? У держу магазин уже десять лет, а через несколько месяцев я будут вынужден сидеть дома».

Спровоцировавшая протесты реформа направлена на сокращение расходов бюджета и на уменьшение объёма государственного долга, который составляет 37 миллиардов долларов. Если законопроект будет принят, количество налогоплательщиков увеличится с 5 до 10 процентов, снизится минимальный облагаемый налогом доход и сократятся налоговые льготы.

В прошлом кабинете министров уверяли, что эти меры позволят, помимо прочего, сократить имущественное неравенство. Протестующие уверены, что реформа сильнее всего ударит по бедным и по молодёжи.

Изменения в законодательство королевства были подготовлены по требованию Международного валютного фонда в условиях ухудшения экономического положения в стране. По официальным данным, рост ВВП за прошлый год составил всего 2 процента, уровень безработицы превышает 18 процентов, а инфляция в апреле зафиксирована на уровне 4,6 процента. Аналитики называют эти данные неутешительными и говорят о необходимости структурных изменений в экономике Иордании.