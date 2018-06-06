Парламент Италии поддержал правительство Джузеппе Конте

Парламент Италии выразил доверие кабинету министров во главе с Джузеппе Конте. В среду голосование прошло в нижней палате, а днем ранее - в Сенате.

Для нового правительства вотум был скорее формальностью. Итоги голосования были предсказуемы, учитывая, что популисты и евроскептики из "Движения 5 звезд", а также их союзники из "Лиги" получили большинство мест в парламенте на недавних выборах.

Выступая перед депутатами Конте назвал свое правительство - "правительством перемен". Он подчеркнул, что не стыдится называть себя "популистом", поскольку популизм означает "прислушиваться к нуждам людей".

Он пообещал жесткие переговоры с ЕС, особенно в вопросах налоговой реформы и миграции. Что же касается внешнеполитических тем, то Конте особо выделил отношения с Россией. Италия, по его словам, будет добиваться пересмотра санкционного режима.

Отметим, что вотум доверия не поддержала партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Бывший союзник "Лиги" на парламентских выборах Берлускони предпочел перейти в оппозицию, поскольку для него влиятельного поста в новом правительство просто не нашлось.