Италия: евроскептики у власти

К власти в Италии пришло правительство, которое называют кабинетом евроскептиков и популистов. Его председателя представляют технократом. Всё дело в том, что премьер-министр Джузеппе Конте ещё недавно мало был известен в Италии: профессор права, автор нескольких монографий. Его назначение было результатом консенсуса двух партий правящей коалиции: «Движения пяти звёзд» и «Лиги».

Лидеры коалиции по итогам длительного согласования состава правительства стали вице-премьерами. Глава «Движения пяти звёзд» Луиджи ди Майо возглавил министерство труда и экономического развития, а федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини стал министром внутренних дел.

Наибольшие проблемы были с согласованием кандидатуры экономиста Паоло Савоны. Известный евроскептик стал главой министерства по европейским делам после того, как президент Серджо Маттарелла отказался назначить его министром экономики и финансов. Министром финансов стал в итоге ещё один профессор и евроскептик Джованни Трио, который вслед за Савоной заявлял о неизбежности отказа Италии от Евро.

Зато министром иностранных дел назначен человек, который в прошлом работал в Еврокомиссии, а потом отвечал за отношения Рима с ЕС: Энцо Моаверо-Миланези провёл в Брюсселе два десятилетия, а теперь будет отвечать за международные вопросы в правительстве евроскептиков.

Одним из приоритетных вопросов новое правительство Италии называет восстановление отношений Евросоюза с Москвой и пересмотр антироссийских санкций. Конте обещал поднять вопрос о снятии ограничений в конце июня на саммите ЕС.