Власти Гватемалы объявили всеобщую эвакуацию из окрестностей вулкана Фуэго. Число жертв его извержения превышает 70 человек. Поисковые работы в засыпанных пеплом посёлках не прекращаются, несмотря на большую опасность для спасателей:
Эвакуация и спасение
Эвакуация и спасение
«На глубине всего 20 сантиметров температура достигает 300 градусов. Это очень опасно. Ваш коллега вчера так потерял половину ботинка», — наставляет коллег руководитель спасательного отряда.
В среду власти страны озвучили число пропавших без вести — не менее 192 человек. В республике объявлен трёхдневный траур по погибшим. Сразу в нескольких крупных го родах объявлен «красный» уровень тревоги. Пепел вулкана достигает столицы Гватемалы.
Несколько населённых пунктов уничтожены целиком — залиты лавой или засыпаны пелом. Полиция опубликовала кадры спасения младенца из повреждённого здания. И девочку, и её родителей удалось доставить в безопасное место.
Извержения вулканов в Гватемале происходят нередко, но нынешнее стало сильнейшим за много лет. Столб пепла достигает высоты 10 км. В целом последствия извержения затронули примерно 1,7 млн человек.