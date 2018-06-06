Посол США в центре скандала

Посла США в Берлине вызвали в МИД ФРГ для беседы. Немецкая сторона ждет от Ричарда Гренела разъяснений в отношении некоторых скандальных заявлений, сделанных им в интервью ультраправому информационному ресурсу Breitbart News. В нем посол нелицеприятно выразился о неудачах традиционных партий в Европе и заявил о своей поддержке консервативным силам.

Это вызвало целый шквал критики со стороны немецких политиков. Посла обвинили в нарушении дипломатического этикета и вмешательстве во внутренние дела Германии.

"Ситуация очень сложная и опасная. Посол с подобными взглядами несомненно будет продвигать интересы правых или левых популистов. А ведь те только и мечтают разрушить наше свободное общество", - считает эксперт по внешней политике фракции ХДС Родерих Кизеветтер.

"Как кто-то довольно метко высказался: к нам приехал новый колонизатор. Ни одно правительство не может такое терпеть", - говорит депутат Сара Вагенкнехт.

В центре скандала Гренел оказался всего через четыре недели после своего назначения. Уже в первый день на новом посту дипломат неприятно "удивил" ФРГ записью в своем Twitter. Тогда он посоветовал немецким компаниям уйти из Ирана во избежание неприятностей в отношениях с США после того, как Вашингтон объявил выходе из "ядерной сделки".