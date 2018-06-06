История Аймана Латру - мигранта, спасшего детей из горящего дома

25-летний Айман Латру – нелегальный мигрант из Туниса. Сейчас он живет во Франции. Три года назад он спас двух детей, которые оказались одни в горящем доме. Но, в отличие от "человека-паука" Мамуду Гассама, Айман не получил французское гражданство. И хотя во вторник власти страны аннулировали приказ о его депортации, ситуация, в которой оказался молодой человек, все еще остается неопределенной. В префектуре коммуны Валь-д’Уаз заявили, что начнут пересмотр дела, но адвокат Аймана Филиппин Парастастис называет решение властей "лишь отчасти удовлетворительным".

"У Аймана нет вида на жительство, и про проверке документов его могут арестовать. Перед нами два одинаковых дела [Аймана и Мамуду]. Но позиция судей оказывается совершенно разной".

10 апреля 2015 года Айман вместе с друзьями гулял по улице, когда услышал крики женщины: "Мои дети! Мои дети!" На кухне дома, где она жила, начался пожар. Как оказалось, женщина забыла снять с плиты кастрюлю. Молодые люди не раздумывая бросились спасать малышей. Но, вытащив детей из горящего дома, тут же скрылись. "Я тогда только приехал во Францию. Я боялся, что меня арестуют".

Однако благодарная мать решила найти спасителей своих детей. Вскоре мэр города вручил молодым людям медали "За храбрость".

"Я рассказал мэру о своей ситуации. Он спросил, хочу ли я чего-нибудь. Я ответил отрицательно. Затем он поинтересовался, есть ли у меня документы. Я сказал, что нет. Тогда мэр пообещал, что поможет мне".

Глава города обратился к властям страны с просьбой поспособствовать Айману в получении французского гражданства, но 30 января молодому человек пришел отказ. Над ним нависла угроза депортации.

"Неужели мы думаем, что вскарабкаться по стене дома, чтобы спасти ребенка, - это более героический поступок, чем вытащить детей из горящего дома? Как жаль, что это никто не снимал на камеру", - добавляет адвокат.

"Стать гражданином Франции было бы для меня честью. Я просто хочу работать и строить здесь свою жизнь", - говорит Айман.