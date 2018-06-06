"Мисс Америка" отказывается от бикини

"Сегодня мы объявили о том, что кандидатку больше не будут судить по ее внешней привлекательности", - сказала, в частности, президент конкурса Реджина Хоппер. По ее словам, девушки будут рассказывать жюри о своем внутреннем мире. О том, что они думают, о том, что у них на душе, о своих образовательных целях и талантах. "Вместо прохода по сцене в купальнике, конкурсантка выйдет на сцену, чтобы вы ее узнали (как личность)".- добавила Хоппер.

В сегмент шоу обычно посвященному вечерним платьям также вносят корректировки. Девушки смогут выйти на сцену в наряде на свое усмотрение. В ходе этого этапа участницам дадут возможность обсудить то, как они собираются продвигать социальные инициативы. Организаторы также пообещали сделать конкурс открытым для женщин всех размеров.