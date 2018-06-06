«Лучше, конечно, „Пять звёзд“»

Второй день путешествия Euronews по Италии. Базиликата — регион на юге страны, прямо посередине между «носком» и «каблуком» апеннинского «сапога». Природные богатства этой области местные жители считают проклятием.

«Успех „Движения пяти звёзд“ тут объясняют главным образом проблемами окружающей среды. В Базиликате расположен крупнейший в Европе мусоросжигающий завод и одно из крупнейших континентальных месторождений нефти. Нефть нередко просачивается и в почву, и в воду, и люди устали от того, что, как они сами говорят, их считают „свалкой Италии“», — сообщает наш корреспондент Елена Каваллоне.

Водитель Серджо — активный сторонник «Движения пяти звёзд». С его точки зрения, это единственная политическая сила, способная противостоять планам эксплуатации региона.

«„Пять звёзд“ — это будущее. Оно стои́т за людей, оно прислушивается к людям».

Эту точку зрения разделяют очень многие жители Базиликаты.

— Прежде всего, в нашем регионе почти что экологическая катастрофа. С социальной точки зрения наша серьёзная проблема — депопуляция. И возможно, что эти вещи взаимосвязаны.

— Вы уверены, что при новом правительстве ситуация изменится?

— Мы абсолютно убеждены.

— Почему вы думаете, что что-то изменится?

— Потому, что они разделяют наши устремления.

— Мы обычные люди, и нам нужно решать свои каждодневные проблемы. И мы считаем „Движение пяти звёзд“ своей единственной надеждой на то, что эти проблемы будут решены в рамках здравого смысла.

Серджо активно вовлекает в политику всю свою семью, включая — что особенно для него важно — и детей.

«Им придётся следить за политиками, контролировать их, понимать, чего они хотят, — или, вернее, что они говорят о том, что хотят сделать — и что они делают на самом деле».