Быстро разгорается трансатлантический торговый конфликт. В ответ на введение Соединенными Штатами таможенных тарифов на его металлы Евросоюз объявил о намерении обложит тем же ряд американских товаров. Еврокомиссар по энергетике не считает это ни защитой, ни нападением:
Тарифный ответ Брюсселя Вашингтону
Тарифный ответ Брюсселя Вашингтону
«Введение пошлин с целью восстановления баланса полностью соответствует правилам ВТО, - сказал в Брюсселе Марош Шефчович. - Это взвешенный и пропорциональный ответ на одностороннее и незаконное решение, принятое Соединёнными Штатами по введению тарифов на европейский экспорт стали и алюминия, о котором мы сожалеем».
Страны ЕС в целом одобрили план Еврокомиссии, направленный на взимание с США за экспорт дополнительно 2,8 млрд. евро. Пошлины вводятся на американские джинсы, мотоциклы, бурбон, апельсиновый сок и некоторые изделия из стали.
План предполагается утвердить на июньском саммите ЕС, и тогда он вступит в силу в июле.