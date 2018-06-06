В передаче “Вкратце из Брюсселя”:
Растрата денег на Востоке. Подкрепление силам НАТО
Растрата денег на Востоке. Подкрепление силам НАТО
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF провело за год 197 расследований и сделало странам 309 рекомендаций, которые помогут вернуть в бюджет ЕС 3 миллиарда евро. Львиная доля усилий пришлась на Венгрию, Польшу и Румынию.
В новой штаб-квартире НАТО впервые пройдёт встреча министров обороны. В четверг глава Пентагона предложит союзникам увеличить количество солдат, самолетов и кораблей, приводимых в боевую готовность в течение месяца.