Итальянская Базиликата: новые горизонты благодаря фондам ЕС

Базиликата - область на юге Италии, где из поколения в поколения передаются секреты ремесел, ручного труда, плоды которого до недавнего времени были малоизвестны за пределами региона. Теперь предприниматели Базиликаты готовы заявить о себе громче - при поддержке местных и европейских властей.

Их совместная инициатива, разработанная несколько лет назад, называется "Карта местности" (Mapping Basilicata). Цель - вывести малых и средних предпринимателей региона на международный рынок и так активизировать местный бизнес. На первую фазу долгосрочного проекта были выделены свыше миллиона евро, половина - из европейских фондов

В программе продвижения региона за рубеж приняли участие около ста малых и средних предприятий и отдельных ремесленников из разных отраслей. Особый интерес у инвесторов вызвали производители мебели и текстильной продукции.

Наши собеседники, Франческо и Эмануэле, вручную изготовили мебель в дизайне которой нашли отражение мотивы древних кварталов Матеры, главного города Базиликаты.

Франческо Паоличелли, предприниматель: "В дизайне этой софы нашли отражение архитектурные мотивы старой части Матеры. За основу мы взяли очень контрастные фотографии, с акцентом на двери и окна. И вот эти многочисленные проемы, их причудливая мозаика были затем переосмыслены в оформлении спинки дивана".

Компания Эммануэле занимается современными полимерами. Фирма приняла участие в изготовлении трех объектов коллекции, которые отправились из Базиликаты в другие европейские страны, США и Японию.

Эмануэле Чифарелли, предприниматель: "В изготовлении каждого экспоната принимали участие - напрямую или косвенно - семь компаний разного профиля. Уникальный опыт, который убедил меня: если хочешь достичь конкретных результатов, нужно искать партнеров и работать сообща".

Благодаря взаимному интересу и новым совместным проектом свет увидел местный предпринимательский кластер Casa Matera. Он стал третьим по счету бизнес-инкубатором в регионе с момента запуска программы "Карта местности".

Оживление местного предпринимательства сегодня - хороший и важный трамплин для завтрашнего дня: в 2019 году Матера объявлена Европейской культурной столицей, а значит, ее ждет всплеск интереса - как туристического, так и делового.