Итальянская Базиликата продолжит международное развитие

В программе "Регионы - на шаг вперед" наш корреспондент Аврора Велес побывала в итальянской Базиликате, регионе, нуждавшемся в экономической поддержке. Несколько лет назад усилиями местных властей и европейских структурных фондов для Базиликаты была разработана инициатива "Карта местности" (Mapping Basilicata). Ее цель - поддержать предпринимателей и ремесленников области, помочь им выйти на международный рынок. Проект рассчитан на долгосрочный период, его первая фаза оказалась успешной.

Патриция Орофино, координатор проекта "Карта местности": "Карта местности" призвана познакомить местный бизнес Базиликаты с международным рынком, помочь предпринимателям установить контакты за рубежом, открыть перед ними новые перспективы. На первом этапе мы выбрали три направления, важные для экономики региона - производство мебели, текстильный и агропромышленный бизнес. Эта фаза проекта длилась два года и финансировалась как местными, так и европейскими властями. Тогда мы определили перечень международных мероприятий, на которых хотели показать работы наших мастеров. Речь шла о Великобритании, Германии, США и России. Мы помогли местным компаниям объединиться в кластеры, сообща готовиться к участию в зарубежных проектах. Мы поощряли партнерство между дизайнерами и промышленниками... "Карта местности" далека от завершения. На первом этапе нам удалось заявить о себе, создать новые марки, теперь мы продолжим их продвижение. Базиликата также запланировала мероприятия, связанные с присвоением в следующем году городу Матера (центр области) статуса Европейской культурной столицы".