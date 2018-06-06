В программе "Регионы - на шаг вперед" наш корреспондент Аврора Велес побывала в итальянской Базиликате, регионе, нуждавшемся в экономической поддержке. Несколько лет назад усилиями местных властей и европейских структурных фондов для Базиликаты была разработана инициатива "Карта местности" (Mapping Basilicata). Ее цель - поддержать предпринимателей и ремесленников области, помочь им выйти на международный рынок. Проект рассчитан на долгосрочный период, его первая фаза оказалась успешной.
Итальянская Базиликата продолжит международное развитие
Итальянская Базиликата продолжит международное развитие
Патриция Орофино, координатор проекта "Карта местности": "Карта местности" призвана познакомить местный бизнес Базиликаты с международным рынком, помочь предпринимателям установить контакты за рубежом, открыть перед ними новые перспективы. На первом этапе мы выбрали три направления, важные для экономики региона - производство мебели, текстильный и агропромышленный бизнес. Эта фаза проекта длилась два года и финансировалась как местными, так и европейскими властями. Тогда мы определили перечень международных мероприятий, на которых хотели показать работы наших мастеров. Речь шла о Великобритании, Германии, США и России. Мы помогли местным компаниям объединиться в кластеры, сообща готовиться к участию в зарубежных проектах. Мы поощряли партнерство между дизайнерами и промышленниками... "Карта местности" далека от завершения. На первом этапе нам удалось заявить о себе, создать новые марки, теперь мы продолжим их продвижение. Базиликата также запланировала мероприятия, связанные с присвоением в следующем году городу Матера (центр области) статуса Европейской культурной столицы".