Миллиардер и лидер правоцентристского движения ANO Андрей Бабиш переназначен премьер-министром Чехии. Торжественная церемония состоялась в среду в Пражском граде. В ближайшее время он должен представить президенту Милошу Земану список кандидатов в состав нового правительства.
Бабиш переназначен
Бабиш переназначен
Предыдущая попытка Бабиша возглавить кабинет министров провалилась: созданное им в январе правительство меньшинства не получило вотум доверия в парламенте из-за обвинений в мошенничестве. Миллиардер подозревается в незаконном получении европейских субсидий на 2 миллиона евро.
Теперь Бабиш рассчитывает создать коалицию с социал-демократами и при поддержке Компартии. Подобная перспектива радует далеко не всех. Накануне тысячи чехов вышли на акции протеста против замешанного в коррупционном скандале премьера и коммунистов в составе правительства. Многие держали в руках плакаты с изображением жертв коммунистического режима в Чехословакии.